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السيطرة علي حريق بأحد المنازل في سوهاج‎

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السيطرة علي حريق بأحد المنازل في سوهاج‎ السيطرة علي حريق بأحد المنازل في سوهاج‎

صورة أرشيفية

تمكنت، قوات الأمن من السيطرة على حريق نشب بأحد المنازل بسوهاج.

تلقي اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج اخطارمن مركز شرطة المراغة بنشوب حريق بناحية الغريزات، وتمكنت قوات إدارة الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق وإخماده.

وبالفحص تبين نشوب الحريق بمنزل المدعو يسري محمد محمد، لم ينتج عن ذلك ثمة إصابات بأحد، وانحصرت التلفيات في احتراق عداد كهرباء وعداد مياه وباب خشبي وأفلاق النخيل ونفوق كمية من الطيور.

وبسؤال شقيق مالك المنزل المدعو خيري محمد محمد سن 50 حاصل علي الثانوية العامة، ويقيم بذات الناحية، لم يتهم أو يشتبه جنائياً في الحريق، وأخطرت الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1813 إداري المركز لسنة 2015 وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف.

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