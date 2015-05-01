11 فكرة لإطلالة صيفية لغرفة المعيشة

لإطلالة صيفية لغرفة المعيشة، تنصح مهندسة الديكور كارلا منذر قارئات "سيدتي نت" بتطبيق الأفكار الآتية:

1. يمكن الاستغناء عن بعض المقاعد الخشبية، التي تتخذ جزءاً من مساحة الغرفة، ووضع مجموعة من المقاعد المنخفضة (البوف) الملوّنة.

2. يفضّل استبدال الرفوف بالخزانة، مع تزيين الأولى بالكتب والمجلات.

3. يحبّذ نزع الستائر ذات الأقمشة السميكة، كالمخمل مثلاً، وترك تلك المصنوعة من "الفوال" الشفّاف، التي تسمح بدخول كمّ من الضوء الطبيعي الى الغرفة.

4. يمكن طلاء الجدار الذي تتكئ عليه الأريكة الرئيسة بلون مشرق، أو تزيينه بورق جدران صيفي الإطلالة.

5. يمكن تغيير قماش الأرائك السميك؛ ينصح بغطاء الأرائك بالقطن أو الكتان، كما التنويع في كساء مقاعدها، بحيث يحمل بعضها النقوش المزهرة، والبعض الآخر يحمل النقوش المقلمة، فيما تسترخي عليها وسائد ذات لون موحد. أما إذا لم يتم تغيير الأريكة ذات اللون الداكن، فلا بد من نثر الوسائد الملونة بألوان "الباستيل" عليها.

6. يفضّل تثبيت مرآة محاطة بإطار معاصر قبالة النافذة إذا كات الغرفة ضيقة.

7. يمكن توزيع رفوف من خشب "الزان" على الجدار، الذي يحمل شاشة التلفاز.

8. يستحسن انتقاء "الاكسسوارات" المصنوعة من "البورسولان" الملوّن بألوان زاهية.

9. لا مانع من أن تفترش الأرضية قطعة من السجاد الخفيف، تأتي على شكل دائري أو مستطيل، مع تفادي انتقاء تلك المصنوعة من الوبر الطويل، منعاً من تراكم الغبار. ليس بالضرورة أن تتوسط السجادة الغرفة، بل يمكن أن تزين إحدى الزوايا.

10. يجب الاستعانة بـ"الكورنيش"، الذي يحمل إضاءة غير مباشرة، إذا كان السقف منخفضاً.

11. يمكن شراء الطاولات الجانبية ذات الأحجام المتعددة، الطاولات التي يمكن أن تتداخل ببعضها البعض، بدون إحداث فوضى في المكان.

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