بالصور.. إحباط محاولة راكبة مصرية تهريب أدوية تقوية الشعر بنصف مليون جنيه

أحبط رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولى اليوم الجمعة محاولة تهريب كمية كبيرة من الأدوية والإمبولات لعلاج وتقوية الشعر مع راكبة مصرية قادمة من اسطنبول وقدرت قيمتها بمبلغ 500 ألف جنيه، وتم تحرير محضرًا بالواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها.

وأوضح مصدر بالمطار انه اثناء إنهاء ركاب طائرة خطوط طيران المصرية القادمة من اسطنبول إجراءات وصولهم اشتبه محمد الشباشى مأمور الجمرك فى إحدى الراكبات القادمات على نفس الرحلة وبتفتيشها تبين إخفاؤها كمية كبيرة من الأدوية والإمبولات لعلاج وتقوية الشعر قدرت قيمتها بمبلغ 500 ألف جنيه.

وتم إخطار أحمد حسن رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة والذى أمر بتحرير محضر جمركى بالواقعة وتحريز المضبوطات بوديعة الجمارك واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الراكبة، خاصة أن الأمر مخالف لقانون السياسات الدوائية.



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أثناء تفتيش الحقائب



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كمية كبيرة من أدوية تقوية الشعر المُهَرَّبة



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رجال الجمارك بعد ضبط الأدوية



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جانب من المضبوطات