بيان لـ"الترابين": لسنا عصابات مسلحة ونحن أبناء مصر وحريصون على سيادة الدولة

أكدت قبيلة الترابين مجددا أن ما تقوم به من أعمال دفاع عن أرضها وديارها لا يتعارض مع سيادة الدولة، جاء ذلك فى بيان حمل رقم " 9 " وأعلنه قبل قليل الشيخ "موسى الدلح" أحد رموز القبيلة.

وجاء فى البيان: "ما نقوم به هو فقط مجرد الدفاع عن بيوتنا وشرفنا وعرضنا وحقنا الطبيعى فى الحياة الكريمة الشريفة فى أمن وأمان مثل أى بشر على وجه الأرض شرقها وغربها / شمالها وجنوبها".

وتابع البيان، "هذا الحق الطبيعى تكفله كافة الأعراف أى ما تعارف عليه الناس من سلوك صحيح وقويم وكافة شرائع السماء ومواثيق الأمم المتحدة وكافة قوانين الإنسانية على وجه الأرض".

وأكد البيان أنهم ليسوا مرتزقة وعصابات مسلحة، موضحا "نحن أبناء مصر من قبائل وعائلات سيناء لنا تاريخ مشرف وقوانيننا تسرى بيننا منذ الأزل دون أن تتعارض مع سيادة الدولة وبسط نفوذها ووجودها الفعلى على كل شبر من أرض مصر من أعمق الأودية إلى أعلى قمم الجبال، والجيش المصرى العظيم بكل قوته وكل عدته وعتاده وتاريخه المشرف العظيم على مر العصور يعرف ذلك العدو قبل الصديق وليس البطولة بالكلام ومصمصة الشفاه ولكنها أفعال تسطر بدم".

وطالب البيان رموز القبائل المسئولية بتحذير أبنائهم من الطيش والانخراط فيما يضرهم ويضر بلدهم، وجاء فى البيان "إن هذه حرب وأرواح بريئة تموت حتى تعيشون.. أفلا تعقلون".

وشدد البيان على تأييد الجيش بالقول: "وكلنا نؤيد وبكل شدة وحسم إجراءات السلامة والوقاية التى يتخذها الجيش والشرطة لحماية أرواح مجندية وأرواحكم فلا تكونوا خناجر فى ظهورهم احفظوا أنفسكم، فليست أرواحكم بأغلى من أرواح الجنود وليس من يضحى بحياته من أجل أن غيره يعيش".

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