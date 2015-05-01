ارتفاع ضغط الدم والدهون والتهاب المفاصل من مضاعفات السمنة

أكد الدكتور سمير نعيم أسعد، أستاذ الباطنة والغدد الصماء بطب الإسكندرية، أن الخطوط الاسترشادية الجديدة لتشخيص مرض السمنة تغيرت عن السنوات الماضية فبعد أن كان مرتبطًا بمعامل كتلة الجسم وهو 30 كيلوجرامًا زيادة عن الوزن المثالى تم تخفيضه إلى 25 كيلوجرامًا بعد حدوث مضاعفات مرض السمنة من ارتفاع ضغط الدم والتهاب المفاصل وارتفاع دهون الدم والإصابة بمرض السكر. المرحلة الأولى من السمنة يتم علاجها بالنظام الغذائى

>وقال، إن المرحلة الأولى من السمنة يتم علاجها بالنظام الغذائى وممارسة الرياضة مع إضافة العقاقير الجديدة التى تزيد الإحساس بالشبع وتقلل الإحساس بالنهم للطعام وهى ليست متوافرة فى السوق المصرى وهى عقاقير جديدة للتخلص من السمنة مثل عقار "فنترامين" و"توبيراميت" وهما عقاران جديدان لعلاج السمنة لم يتم نزولهما إلى سوق الدواء المصرى بعد. عمليات تكميم المعدة وتحويل المسار لذوى السمنة المفرطة

>وأشار إلى أن هناك اتجاهات لعلاج السمنة من خلال الجراحة لعلاج المرحلة المتقدمة من السمنة مثل عمليات تكميم المعدة وتحويل المسار فى بعض المرضى الذين يعانون من السمنة المفرطة.

شبكةعيونالإخبارية

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