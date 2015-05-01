أخبار عاجلة

استغاثة للسيسي.. طفل يصاب بالشلل بسبب حقنة تطعيم -
«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة -
أكاديمية البحث العلمي تناقش العلاج بهرمون النمو -
سرحان: 376 مليار جنيه حجم عمليات الدفع الإلكتروني في مصر خلال 2016   -
منى البرنس: «دكتور الجامعة شخص عادي وبيرقص وله حياته الخاصة» -
البورصة تربح مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم -
إعلان الطوارئ لاشتعال المنافسة على مقعدي «مصيلحي» و«السادات» -
وزير الإسكان: السيسي تابع بنفسه مشروع تطوير السماكين -
«محطة السادات» تشهد احتفال سفارة الهند بعيد استقلالها -
صور| فاطمة ماتت.. حكاية سيدة لم يُمهلها القدر لرؤية جنينها الأول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

ارتفاع ضغط الدم والدهون والتهاب المفاصل من مضاعفات السمنة

Google+ Print
ارتفاع ضغط الدم والدهون والتهاب المفاصل من مضاعفات السمنة ارتفاع ضغط الدم والدهون والتهاب المفاصل من مضاعفات السمنة
أكد الدكتور سمير نعيم أسعد، أستاذ الباطنة والغدد الصماء بطب الإسكندرية، أن الخطوط الاسترشادية الجديدة لتشخيص مرض السمنة تغيرت عن السنوات الماضية فبعد أن كان مرتبطًا بمعامل كتلة الجسم وهو 30 كيلوجرامًا زيادة عن الوزن المثالى تم تخفيضه إلى 25 كيلوجرامًا بعد حدوث مضاعفات مرض السمنة من ارتفاع ضغط الدم والتهاب المفاصل وارتفاع دهون الدم والإصابة بمرض السكر.

المرحلة الأولى من السمنة يتم علاجها بالنظام الغذائى


>وقال، إن المرحلة الأولى من السمنة يتم علاجها بالنظام الغذائى وممارسة الرياضة مع إضافة العقاقير الجديدة التى تزيد الإحساس بالشبع وتقلل الإحساس بالنهم للطعام وهى ليست متوافرة فى السوق المصرى وهى عقاقير جديدة للتخلص من السمنة مثل عقار "فنترامين" و"توبيراميت" وهما عقاران جديدان لعلاج السمنة لم يتم نزولهما إلى سوق الدواء المصرى بعد.

عمليات تكميم المعدة وتحويل المسار لذوى السمنة المفرطة


>وأشار إلى أن هناك اتجاهات لعلاج السمنة من خلال الجراحة لعلاج المرحلة المتقدمة من السمنة مثل عمليات تكميم المعدة وتحويل المسار فى بعض المرضى الذين يعانون من السمنة المفرطة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365