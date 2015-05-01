أنشيلوتي يجيب.. أيهما أفضل راموس أم كانافارو

يرى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد أن لاعبه سيرجيو راموس أكثر تكاملا من فابيو كانافارو أيقونة الدفاع الإيطالي وأفضل لاعب في العالم 2006.

ووجه الصحفيون سؤالا لأنشيلوتي عن الفارق بين راموس وكانافارو خلال المؤتمر الصحفي اليوم الجمعة.

ورد أنشيلوتي "من الصعب أن تقارن راموس بأي لاعب آخر".

وأوضح "يوجد لاعبون بقدرات غير عادية، وآخرون بقدرة كبيرة على التركيز، ونوع ثالث قادر على الدفاع بشكل جيد".

واستدرك مضيفا "لكن راموس لاعب غير عادي، فهو أكثر مدافع متكامل رأيته".

وواصل متما "من الممكن أن يكون كانافارو أقوى، ولكن راموس متكامل أكثر".

يذكر أن كانافارو لعب لريال مدريد في الفترة من 2006 حتى 2009 عقب التتويج بالمونديال مع إيطاليا.