إنريكي: سواريز أثبت أنه قادر على التحكم في سلوكه

أشاد لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة بسلوك مهاجمه لويس سواريز داخل وخارج الملعب، بعدما انتقل للفريق الكتالوني بعقوبة إيقاف.

سواريز انضم إلى برشلونة قبل بداية الموسم بعقوبة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسبب عضة لجورجيو كيلليني مدافع إيطاليا في مونديال 2014.

وقال إنريكي في مؤتمر صحفي: "الأشياء التي نعمل عليها سويا ستظل بيننا فقط، ولكني أريد أن أعلق على سلوكه".

وتابع "لقد وقع في أخطاء داخل الملعب، ولكن خارجه لم يقع في أي خطأ. أنا أركز على المواقف الشخصية للاعبينا خاصة سواريز".

وأضاف "أتفهم الطريقة التي يشعر ويعيش بها المباريات، وسواريز نجح في إثبات قدراته في التحكم بالنفس ونحن سعداء من أجله".

يذكر أن سواريز سجل 21 هدفا وصنع 19 آخرين في كافة البطولات مع برشلونة هذا الموسم.

وأتم إنريكي "الأمر لا يتعلق فقط بالأداء ولكن بالسلوك داخل الملعب، فمن العظيم للجميع أن سواريز قام بهذا العمل".