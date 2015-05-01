أنشيلوتي يؤكد أنه لن يخاطر بعودة بيل

(إفي): قال مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، إن حالة لاعبه الويلزي جاريث بيل العائد من الإصابة، تؤهله للمشاركة أمام سيفيليا يوم السبت، لكنه أكد أنه ليس مستعدا لخوض المباراة بأكملها وأنه لن يخاطر بعودته.

وصرح المدرب الإيطالي في مؤتمر صحفي عشية اللقاء "لقد تدرب بيل يوم الخميس مع الفريق وهو في حالة بدنية جيدة، وقام اليوم بمران آخر وأعتقد أنه جاهز للعب أمام سيفيليا".

لكنه أشار إلى أن بيل لن يشارك أساسيا في لقاء السبت بملعب سانشيز بيزخوان "لن نخاطر بأي شكل لأنها ليست المباراة الأخيرة لنا في الموسم. إذا كان اللاعب متاح لنا فسنشركه ولكن دون مخاطرة، قد يلعب بعض الدقائق، ولكن إذا كانت هناك نسبة مخاطرة فلن نفعل".

وأضاف "لقد عاد بيل وسيساعدنا لأنه سيكون أكثر انتعاشا من الآخرين والانتعاشة البدنية في هذا الوقت من الموسم تكون هامة للغاية".

كما تحدث عن الفرنسي كريم بنزيمة، الذي يمر بآخر مرحلة للتعافي من التواء في ركبته اليمنى "كريم يسير على البرنامج المحدد له ويتدرب بشكل منفرد وسنرى إذا كان بامكانه العودة لمران الفريق الأحد أو الاثنين القادم"، مشيرا إلى إمكانية ضمه في قائمة الفريق التي ستخوض مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام يوفنتوس الثلاثاء القادم.