وزارة الصحة العراقية تخاطب السفارة الأمريكية لتأكيد هوية جثة عزة الدورى

طالبت وزارة الصحة العراقية ثلاث جهات رسمية بمساعدتها فى الإعلان عن نتائج فحص البصمة الوراثية للحمض النووى (DNA) الخاصة بجثة نائب الرئيس العراقى الأسبق عزة الدورى، الذى أعلن محافظ صلاح الدين رائد الجبورى مقتله خلال عملية بجبال حمرين شمالى العراق مؤخرا.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية أحمد الردينى - فى تصريح صحفى اليوم الجمعة- أن الوزارة خاطبت رسميا ثلاث جهات هى السفارة الأمريكية ووزارة الداخلية وغرفة عمليات الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وأضاف: نحن لم نستدل حتى الآن على أحد أقارب الدورى من الدرجة الأولى، لذلك ينبغى مساعدة وزارة الصحة فى الحصول على عينة من أقاربه لإعلان نتائج الفحص فى أسرع وقت.

وكان وزير حقوق الانسان العراقى مهدى البياتى صرح بأن مطابقة أوصاف الدورى الظاهرية للجثة التى نقلت إلى بغداد وتسلمت وزارة الصحة العراقية فى 20 أبريل الجارى جثة الدورى، تمهيدا لاعلان مقتله رسميا بعد مطابقة البصمة الورائية

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