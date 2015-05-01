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حرس الحدود السعودى يحبط تهريب 3 ملايين حبة مخدرة و13 طن حشيش

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حرس الحدود السعودى يحبط تهريب 3 ملايين حبة مخدرة و13 طن حشيش حرس الحدود السعودى يحبط تهريب 3 ملايين حبة مخدرة و13 طن حشيش
كشفت المديرية العامة لحرس الحدود السعودى أنها تمكنت خلال الستة أشهر الماضية من احباط تهريب حوالى 3 ملايين حبة مخدرة، إضافة إلى 440ر 13 كيلو جرام من الحشيش المخدرة وحوالى 1ر1 مليون كيلو جرام من القات (المخدر).

وأوضح الناطق الرسمى لحرس الحدود اللواء محمد الغامدى اليوم الجمعة أنه تم إحباط تهريب 4365 قطعة سلاح متنوع وعدد 934376 من الذخيرة الحية، و4486 مهربا، و93676 متسللا حاولوا دخول المملكة بصورة غير شرعية أغلبهم بهدف البحث عن فرص معيشية، فيماتم القبض على 6773 متسللا حاولوا الخروج من المملكة.

وأكد اللواء الغامدى أن حرس الحدود زاد من إجراءاته الاحترازية عند القبض على المتسللين للتأكد من عدم وجود مندسين يحاولون الإخلال بالأمن.
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