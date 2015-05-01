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جلسة طارئة لمجلس الأمن حول اليمن اليوم

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جلسة طارئة لمجلس الأمن حول اليمن اليوم جلسة طارئة لمجلس الأمن حول اليمن اليوم
من المقرر أن يعقد مجلس الأمن جلسة طارئة حول اليمن، حيث حذر الأمين العام للأمم المتحدة من أن الخدمات الأساسية فى البلاد "على حافة الإنهيار".

ليتوانيا، التى تترأس مجلس الأمن حاليا، بعثت بتغريدة تفيد بأن المجلس سيعقد جلسة مشاورات بعد ظهر اليوم الجمعة، وسيتحدث فى الجلسة وكيل الأمين العام للشؤون السياسية جيفرى فيلتمان، ويأتى الإجتماع بعد يوم من دعوة مكتب الأمين العام الى وقف فورى لإطلاق النار، أو توقفه لتقديم الخدمات الإنسانية على الأقل، مع مواصلة التحالف العربى الذى تقوده العربية غاراته الجوية ضد المتمردين الحوثيين الذين يتلقون دعما من إيران.

كما حذر المكتب أيضا من أن العمليات الإنسانية التى تواجه تحديات كبيرة فى أفقر بلد عربى ستنتهى خلال بضعة أيام ما لم تعود امدادات الوقود.
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مصر 365

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