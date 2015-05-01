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إسماعيل هنية: حماس تتطلع لدور سعودى لتحقيق المصالحة الفلسطينية

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إسماعيل هنية: حماس تتطلع لدور سعودى لتحقيق المصالحة الفلسطينية إسماعيل هنية: حماس تتطلع لدور سعودى لتحقيق المصالحة الفلسطينية
أعلن اسماعيل هنية نائب رئيس حركة حماس أن الأخيرة تتطلع إلى دور سعودى لتحقيق المصالحة الفلسطينية المتعثرة.

وفى خطبة صلاة الجمعة فى مسجد بالحى السعودى برفح فى جنوب قطاع غزة، قال هنية "اننا نتطلع لدور سعودى وعربى للعمل على تحقيق المصالحة قولا وفعلا".، واضاف "نؤكد للسعودية التزامنا بكل ما وقعنا عليه ونحن معنيون قولا وعملا لتحقيق المصالحة".

وكانت حركتا فتح وحماس وقعتا اتفاق مصالحة وتشكيل حكومة وحدة فى مكة المكرمة فى يناير 2007 لكنه لم يصمد اذ وقعت مواجهات دامية بين الحركتين اسفرت عن سيطرة حماس على قطاع غزة ، وأوضح هنية انه بعد مرور نحو عام على تكريس المصالحة بين الحركتين والذى تم بموجبه تشكيل حكومة التوافق، فان الاخيرة "لم تخط خطوة واحدة ذات مغزى ولم تقم بشيء ولم توحد المؤسسات ولم تعترف بالموظفين" التابعين لحكومة حماس السابقة فى القطاع.

والثلاثاء، طالبت حكومة التوافق الفلسطينية حركة حماس بتمكينها من العمل فى قطاع غزة بعد اسبوع على مغادرة وفد حكومة التوافق للقطاع فى شكل مفاجىء.
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