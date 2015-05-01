مقتل 47 حوثى وإصابة 59 فى اشتباكات بعدن

قتل 47 شخصا معظمهم من الحوثيين وحلفائهم فى غارات جوية ومعارك جرت فى عدن مساء أمس واليوم.

وأوضح مسئول طبى فى عدن أن 29 من الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمنى السابق وصلوا إلى مستشفيات المدينة فيما وصلت 10 جثث لعناصر المقاومة الشعبية و8 مدنيين قتلوا بسبب عمليات القنص والقصف من قبل الحوثيين فيما أصيب 59 شخصا.

ومن جهة أخرى ذكرت مصادر محلية أن طائرات دول التحالف استهدفت قوافل للحوثيين قادمة من محافظتى أبين ولحج شمال عدن كانت فى طريقها لدعم عناصرها فى عدن.

وتشهد مدينة عدن اشتباكات عنيفة منذ عدة اسابيع بين المقاومة والحوثيين الذين يحاولون السيطرة على عدن ولكنهم يواجهون بمقاومة شديدة من قبل المقاومة الشعبية وقصف من قبل طائرات التحالف.

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