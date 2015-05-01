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إصابة البغدادى زعيم تنظيم داعش فى العمود الفقرى

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إصابة البغدادى زعيم تنظيم داعش فى العمود الفقرى إصابة البغدادى زعيم تنظيم داعش فى العمود الفقرى
ذكر تقريرصحفى أن أبو بكر البغدادى زعيم تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" والذى نصب نفسه خليفة للمسلمين أصيب فى عموده الفقرى بعد غارة جوية أمريكية قبل أكثر من شهرين فى شمال غرب العراق .

وأضافت صحيفة "الجارديان"البريطانية الصادرة اليوم الجمعة أن البغدادى ، يخضع للعلاج من جانب طبيبين يتوجهان إليه من الموصل معقل تنظيم داعش إلى مخبئه، وتابعت الصحيفة أن ثلاثة مصادر قريبة من داعش أكدت أن الجراح التى أصيب بها البغدادى يمكن أن تعنى أنه لن يتمكن أبدا من قيادة التنظيم.

وذكرت أن مجموعة صغيرة جدا من قادة داعش على علم بمدى إصابة البغدادى والمكان الذى يعالج فيه، وأشارت الصحيفة إلى أن أبو علاء العفرى، الذى عين نائبا لزعيم التنظيم عندما قتل سلفه فى غارة جوية فى أواخر العام الماضى، هو الذى يقود التنظيم الآن.

كانت الصحيفة قد ذكرت أن البغدادى أصيب فى غارة جوية فى 18 مارس الماضى اسفرت أيضا عن مقتل ثلاثة رجال كانوا يرافقونه ، ووقع الهجوم فى منطقة تبعد 80 ميلا (120 كيلومترا )غرب الموصل

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