محمود الهباش: أى مفاوضات مع إسرائيل خارج إطار منظمة التحرير خيانة

قال محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطينى للشئون الدينية والإسلامية، قاضى قضاة فلسطين، إن أية مفاوضات أو دردشات مع إسرائيل خارج إطار منظمة التحرير الممثل الشرعى والوحيد والمفوض والمخول فى الحديث بالشأن الفلسطينى العام يدخل فى دائرة الخيانة والعمالة.

وذكر مستشار الرئيس الفلسطينى للشئون الدينية والإسلامية، خلال خطبة الجمعة اليوم، أن أى فصيل وأى شخص تحت أى مسمى يجرى اتصالات مع الاحتلال يضع نفسه فى دائرة العمالة والخيانة، مؤكدا أنه "لا مصالحة فى ظل الخيانة وفى ظل الحديث عن دويلة غزة ومن يخون يجب أن يقطع رأسه ولا مكان له فى السياق الوطنى ولا الثقافة الوطنية ولا المعايير الدينية أيضا."

وتابع الهباش: نحن الان أمام برنامجين، برنامج منظمة التحرير الفلسطينية وبرنامج الحلول المؤقتة ودويلة غزة الذى يستثنى القدس، مشيرا إلى أن الشعب سيختار البرنامج الوطني

يذكر أن مستشار نائب رئيس المكتب السياسى لحركة حماس القيادى أحمد يوسف أكد أن هناك دردشات تجرى بين إسرائيل وحركة حماس فى الاونة الأخيرة .