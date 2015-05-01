"الترابين" يلقون القبض على 4 ملثمين ويسلمونهم للجيش بسيناء

أعلن موسى الدلح، أحد رموز قبيلة الترابين، أن أبناء القبيلة ألقوا القبض على 4 ملثمين كانوا يستقلون سيارة أثناء دخولهم أراضى القبيلة جنوب رفح وتم تسليمهم للجيش.

وجاء فى بيان أعلنه الدلح قبل قليل: "تم صباح اليوم مطاردة شاحنة دفع رباعى (تايلندى×4) فى منطقة العجراء بعد مرورها من مربع البرث الكائن فى نطاق قبيلة الترابين وذلك من قبل شباب القبيلة وبعلم مشايخ عشائر/ الدعيسيين/ وابن جرمى/ والدلح".

وأوضح البيان أنه تم التعامل معها بعد تحذيرات عديدة بالتوقف بعد الاشتباه بها وقد كانت تقل 4 أربعة من الملثمين فتم إعطال الشاحنة وتسليم المتهمين المشتبه بهم إلى القوات المسلحة لجيش مصر العظيم.

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