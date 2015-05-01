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عاوز تاكل حلو من غير سعرات كثيرة.. اديها توست بالفاكهة والعسل

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عاوز تاكل حلو من غير سعرات كثيرة.. اديها توست بالفاكهة والعسل عاوز تاكل حلو من غير سعرات كثيرة.. اديها توست بالفاكهة والعسل
لكل من يرغب فى تحلية مفيدة وسهلة التحضير وفى نفس الوقت لا تحتوى على كمية كبيرة من السكريات التى تزيد الوزن وترفع من به، فعليه بتوست الفواكه والذى تعتبر كل مكوناته صحية والتى تنصح به الدكتورة منى رضا أخصائى الجهاز الهضمى، مؤكدة أنه أفضل طريقة لتناول كم معين وطبيعى من السكر بعد الطعام كعادة اعتادها البعض، وكذلك تفيد راغبى الرشاقة والريجيم فى عدم إمدادهم بالمزيد من السعرات الإضافية.
>وأوضحت منى أن توست الفواكه هو طريقة جديدة لاستخدام التوست فى شكل تحلية، وتحتوى هذه الوجبة على فيتامينات ومعادن ناتجة عن إضافة الفواكه المختلفة، مع إمداد الجسم بالسكريات الطبيعية، مع الكربوهيدرات الموجودة فى الطبقة الحاوية لهذه الفاكهة بالكامل إلا وهى عيش التوست، اضافة إلى احتوائه على العسل الأبيض الذى يحسن الخصوبة ويجدد النشاط ويمد بالطاقة.

وتابعت أخصائية الجهاز الهضمى ذاكرة أن توست الفواكه يسهل إعداده بطريقتين كلاهما صحى، الأولى غمسه فى قليل من عصير التفاح، أو العنب، ووضع الفراولة وقطع الموز والتوت عليه، مع إضافة ملعقة من العسل الأبيض، أو دهانه بقليل من الزبد وهى طريقة مناسبة لتغذية الأطفال، بحيث توضع الفاكهة فوقه، مع إضافة العسل الأبيض.

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مصر 365