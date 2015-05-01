أخبار عاجلة

استغاثة للسيسي.. طفل يصاب بالشلل بسبب حقنة تطعيم -
«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة -
أكاديمية البحث العلمي تناقش العلاج بهرمون النمو -
سرحان: 376 مليار جنيه حجم عمليات الدفع الإلكتروني في مصر خلال 2016   -
منى البرنس: «دكتور الجامعة شخص عادي وبيرقص وله حياته الخاصة» -
البورصة تربح مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم -
إعلان الطوارئ لاشتعال المنافسة على مقعدي «مصيلحي» و«السادات» -
وزير الإسكان: السيسي تابع بنفسه مشروع تطوير السماكين -
«محطة السادات» تشهد احتفال سفارة الهند بعيد استقلالها -
صور| فاطمة ماتت.. حكاية سيدة لم يُمهلها القدر لرؤية جنينها الأول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

اليوم.. إعادة عرض مسرحية غيبوبة فى جامعة طنطا بحضور عمال غزل المحلة

Google+ Print
اليوم.. إعادة عرض مسرحية غيبوبة فى جامعة طنطا بحضور عمال غزل المحلة اليوم.. إعادة عرض مسرحية غيبوبة فى جامعة طنطا بحضور عمال غزل المحلة
تستضيف قاعة المؤتمرات بجامعة طنطا مساء اليوم الجمعة، أبطال مسرحية "غيبوبة" للفنان أحمد بدير، بحضور المهندس سعيد كامل، محافظ الغربية، وسامية محرز، سكرتير عام المحافظة، والقيادات الشعبية والتنفيذية والسياسية، وحشد جماهيرى من عمال شركة غزل المحلة .

وكانت محافظة الغربية قد استضافت العرض يوم الجمعة الماضى، وقرر المحافظ إعادة عرضها بمناسبة عيد العمال واحتفالا بهم فى المحلة الكبرى، ونظرا لعدم جاهزية مسرح شركة الغزل تم الموافقة على عرضها فى قاعة المؤتمرات للمرة الثانية ونقل العمال من المحلة إلى مدينة طنطا.

يشارك فى العرض المسرحى محمد الصاوى، والفنانة فاطمة الكاشف، والفنان أحمد الدمرداش، والفنانة ياسمين، وعدد من أعضاء فرقة المسرح الحديث، تأليف محمود الطوخى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365