اليوم.. إعادة عرض مسرحية غيبوبة فى جامعة طنطا بحضور عمال غزل المحلة

تستضيف قاعة المؤتمرات بجامعة طنطا مساء اليوم الجمعة، أبطال مسرحية "غيبوبة" للفنان أحمد بدير، بحضور المهندس سعيد كامل، محافظ الغربية، وسامية محرز، سكرتير عام المحافظة، والقيادات الشعبية والتنفيذية والسياسية، وحشد جماهيرى من عمال شركة غزل المحلة .

وكانت محافظة الغربية قد استضافت العرض يوم الجمعة الماضى، وقرر المحافظ إعادة عرضها بمناسبة عيد العمال واحتفالا بهم فى المحلة الكبرى، ونظرا لعدم جاهزية مسرح شركة الغزل تم الموافقة على عرضها فى قاعة المؤتمرات للمرة الثانية ونقل العمال من المحلة إلى مدينة طنطا.

يشارك فى العرض المسرحى محمد الصاوى، والفنانة فاطمة الكاشف، والفنان أحمد الدمرداش، والفنانة ياسمين، وعدد من أعضاء فرقة المسرح الحديث، تأليف محمود الطوخى.