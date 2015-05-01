ارتفاع نسبة عبور سفن الحاويات بقناة السويس خلال 3 شهور

كشف تقرير إحصائى صادر عن هيئة قناة السويس، ارتفاع نسبة عبور سفن الحاويات خلال الثلاثة شهور الماضية بداية من شهر يناير وحتى شهر مارس الماضى.

وعبرت قناة السويس 1488 سفينة حاويات بحمولات بلغت 134 مليونا و849 ألف طن خلال الفترة من الأول من يناير وحتى نهاية مارس الماضى، مقابل 1434 سفينة حاويات بحمولات بلغت 124 مليونا و762 ألف طن خلال نفس الفترة من العام الماضى 2014، وبلغت نسبة الزيادة 8ر3% لأعداد السفن، و1ر8% للحمولات المنقولة خلال تلك الفترة مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضى.

وأشار التقرير الإحصائى الحديث إلى أن 4067 سفينة متنوعة عبرت المجرى الملاحى للقناة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالى بحمولات بلغت 238 مليونا و85 ألف طن، مقابل 4011 سفينة عبرت القناة خلال نفس الفترة من العام الماضى بحمولات بلغت 222 مليونا و537 ألف طن.