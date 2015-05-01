هروب مريض من قسم الأمراض النفسية بمستشفى الفيوم العام

أكد مصدر بمديرية الصحة فى الفيوم أن أحد المرضى النفسيين المحتجزين بقسم الأمراض النفسية بمستشفى الفيوم العام تمكن من الهرب من المستشفى ظهر اليوم.

وأشار المصدر إلى أن المريض النفسى يدعى علاء م وهو يقيم بمركز ابشواى وهى المرة الثانية التى يتمكن فيها من الهرب من المستشفى، حيث دخل المستشفى منذ فترة إثر اتهام النيابة له بالتعدى بالضرب على والدته وتبين أنه مريض نفسى ثم تمكن من الهرب وتم ضبطه وايداعه بقسم الأمراض النفسية مرة أخرى الا انه تمكن من الهرب مرة ثانية اليوم.

وأكد المصدر أن قسم الأمراض النفسية يقع فى الدور الخامس ولا يوجد عليه حراسة أمنية وهو ما يجعل الهرب سهل للمرضى المتواجدين به.

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