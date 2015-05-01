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"صحة الإسكندرية": 8 ملايين جنيه لتجهيز المبنى الجديد بمستشفى الجمهورية

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"صحة الإسكندرية": 8 ملايين جنيه لتجهيز المبنى الجديد بمستشفى الجمهورية "صحة الإسكندرية": 8 ملايين جنيه لتجهيز المبنى الجديد بمستشفى الجمهورية
اجتمع الدكتور مجدى حجازى، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، بوكيل المديرية ومدير إدارة المستشفيات ومديرى المستشفيات ومديرى إدارات الطب علاجى بالمناطق الطبية، تناول الاجتماع مناقشة مؤشرات الإداء بالمستشفيات والمشاكل والمعوقات التى تواجه سير العمل.

واستعرض وكيل الوزارة وضع المستشفيات خلال الفترة السابقة، مبديا رضاه عن بعض المستشفيات التى قام بزيارتها فى بداية وكانت متعثرة ولكنها وضعت خطة واضحة لتحسين الخدمات بها.

وأعلن حجازى حل مشاكل بعض المستشفيات، وعلى رأسها تجهيز المبنى الجديد لمستشفى الجمهورية بقيمة 8 ملايين جنيه، ومتابعة مشروع إعادة بناء مستشفى العجمى والتى تقرر ضغط الفترة المحددة لإعادة بنائها الى 12 شهرا بدلا من 18 شهرا لتعويض فترة التأخير، كما أعلن اختيار 4 مستشفيات للتأهيل للاعتماد وهى مستشفى العامرية والحميات التابعين للمديرية ومستشفى شرق المدينة التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة ومستشفى طلبة سبورتنج التابع لهيئة التأمين الصحى.

وأكد وكيل الوزارة أهمية دقة البيانات المرسلة من المستشفيات وسرعة إرسالها عند الطلب ، معلنا بدء تدشين الموقع الالكترونى الخاص بقطاع الطب العلاجى وأهمية وضرورة إدخال البيانات المطلوبة بدقة وفى أسرع وقت.

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مصر 365