بالصور.. أمن سوهاج ينهى خصومة ثأرية بين عائلتى الفسوسة والأقرع

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، بإشراف اللواء إبراهيم صابر، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، وبالتعاون مع لجنة المصالحات بالمحافظة، من إنهاء الخصومة الثأرية الدائرة بين عائلتى الفسوسة والأقرع بناحية الساحل قبلى دائرة مركز البلينا والمحرر عنها المحضر رقم 2952 جنايات البلينا لسنة 2015 والناجم عنها مقتل "بركات محمد نور الدين" ينتمى للعائلة الثانية.

تم عقد الصلح داخل سرادق كبير ضم حوالى 2000 شخص من أهالى القرية والقرى والمجاورة، يتقدمهم اللواء أيمن السيسى، نائب المدير للجنوب، نائبًا عن اللواء إبراهيم صابر، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، والعقيد صلاح أبو القاسم، وكيل فرع بحث الجنوب، نائبًا عن العميد محمود حسن، رئيس فرع بحث الجنوب، والعقيد محمد فريد، مأمور مركز البلينا، والرائد محمد أبو العطا رئيس مباحث البلينا.

كما تم تأمين مراسم الصلح بمعرفة النقباء شريف عوض، وموسى القاضى، وحسين عبد الحميد، وحسين فخرى، ومصطفى هاشم، معاونو مباحث المركز.

شارك فى الصلح عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية والعمد والمشايخ ورجال الدين الإسلامى والمسيحى، حيث قام الداكر أحمد عبد الرحيم، عم المتهمين، بتقديم القودة "الكفن"، لمحمد محمود نور الدين، نجل عم المجنى عليه، وأقسم الطرفان على كتاب الله بأن يكون صلحًا جديًا وناهيًا للنزاع القائم بينهما. وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2460 إدارى المركز لسنة 2015.