قريبا..اليوم السابع يطلق خدمة واتس آب whatsapp youm7 للتواصل مع القراء

فى إطار التواصل المستمر بين اليوم السابع والقراء الأعزاء، يستعد الموقع لإطلاق خدمة جديدة لأول مرة فى مصر ، هى "واتس آب اليوم السابع whatsapp youm7"، للوصول للقضايا والمشكلات والأحداث التى تهم القراء بشكل أسرع وأكثر تفاعلا .

وتتيح الخدمة الجديدة الذى سيتم إطلاقها قريبا على اليوم السابع، مشاركة القراء فى تحرير المواد الصحفية المنشورة على الموقع، عن طريق إرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة والشكاوى أو الرأى والتعليق السريع عبر" واتس آب "لنشرها بالموقع والجريدة المطبوعة، عبر رقم هاتف سيتم تخصيصه، على أن يتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء.

كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء فريق اليوم السابع لتغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاعا من المواطنين أو للكشف عن نقص فى الخدمات .

ويستطيع القراء الأعزاء أيضا، أن ينشروا الصور والفيديوهات والأخبار والاستغاثات بأسمائهم، سواء كانوا فى الشارع، أو وسائل المواصلات، أو كانوا شهود عيان على حادث ما، أو رصدوا شيئا إيجابيا أو سلبيا أرادوا نشره للجميع، على مدار الساعة، من خلال اليوم السابع.

اليوم السابع، فى إطار تدشين خدمة "whatsapp youm7"، يخصص فريق عمل لمساعدة القراء على نشر الأخبار والصور والفيديوهات ، بالسرعة المطلوبة والرد على إسهامات القراء والتفاعل الإيجابى معهم على مدار الساعة .

ومن المقرر أن يعلن اليوم السابع بعد غد الأحد عن رقم تليفون يمكن للقراء من خلاله تفعيل خدمة واتس آب الاتصال بالموقع وإرسال ما يريدون نشره ليتلقاه المحرر المختص على الفور مع التفاعل الإيجابى مع القارئ المرسل.

- يمكنك إرسال شكوى أو استغاثة

>- يمكنك تصحيح خبر أو معلومة على اليوم السابع

>- يمكنك تصحيح صورة على اليوم السابع

>- يمكنك إرسال تعليق سريع

>- يمكنك إرسال خبر

>- يمكنك إرسال تغطية لحدث أو حادث على الطريق

>- يمكنك إرسال صورة

>- يمكنك تحميل فيديو وإرساله

>- يمكنك طلب فريق اليوم السابع لتغطية حدث بالتفصيل

>- يمكنك الإبلاغ عن نقص فى الخدمات أو أعطال بمحطات الكهرباء

>- يمكنك الإبلاغ عن انقطاع المياه أو تكدس مرورى أو قطع طريق

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