الشاب مرتدى النقاب: ارتديته لقضاء سهرة مع زوجتى عرفيًا بالدقهلية

قال "أحمد.م.م"، 25 سنة، والمقبوض عليه مرتديًا النقاب، إنه متزوج من إحدى السيدات عرفيًا، وأنه يذهب لرؤيتها والجلوس معها فى منزلها دون أن يشك فيه أحد لأنه يتردد عليها مرتديًا النقاب ولا أحد من جيرانها كان يشك فيه أثناء دخوله منزلها.

وأضاف المتهم الذى ضبط بموقف سيارات بنها العمومى، قبل أن يستقل سيارة أجرة إلى ميت غمر بالدقهلية ليقضى معها سهرة، وقال إنها زوجتى عرفيًا وأخشى فقط أن يكتشف أمرنا وأنتظر فقط حتى أكوّن نفسى، وبعد ذلك أعلن زواجنا رسميًا ولكن عندما ذهبت إلى الموقف، كنت أرتدى النقاب فوق قميص وبنطلون وشك فى بعض المواطنين وطاردونى فى الموقف حتى أمسكوا بى وأبلغوا عنى الشرطة، مشيرًا إلى أنه لا يريد أن تتورط زوجته العرفى فى الأمر وأنه المسئول عن هذه الواقعة.

وأكد أحمد أن "الأهالى فى الموقف ظنوا أنى أتخفى لتنفيذ عملية إرهابية وكانت البداية عندما شك أحد السائقين بعد أن رأى بنطلون رجالى أسفل النقاب، وظن أن معى متفجرات بالشنطة التى بيدى، فقام بجمع بعض الأهالى وقاموا بمطاردتى والإمساك بى".

وكان اللواء محمود يسرى، مدير الأمن، قد تلقى بلاغًا بضبط أحد الأشخاص يرتدى ملابس حريمى "نقاب" فوق ملابسه بموقف بنها الجديد.

وتبين قيام الأهالى بضبط "أحمد.م.ا"، عامل، مرتديًا نقابًا فوق ملابسه وبحوزته شنطة بلاستيك بداخلها عدد 2 طرحة حريمى وزجاجة عطر وعدد 2 هاتف محمول.

وبمواجهته قرر بأنه تربطه علاقة عاطفية مع المدعوة "غادة.ع.ع"، وأنه متزوج منها عرفيًا وعلل قيامه بارتداء النقاب للتوجه لمحل إقامتها دون أن يراه أحد، كما أضاف أن المضبوطات حوزته قام بشرائها لإعطائها لها كهدية.

كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3474 إدارى مركز بنها لسنة 2015م.

القبض على رجل يرتدى "نقاب" لمقابلة سيدة تزوجها عرفيا فى بنها

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