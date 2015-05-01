رئيس وزراء ليبيا: التحقيقات جارية حول ذبح إعلاميين بينهم مصرى

قال رئيس الوزراء الليبى عبد الله الثنى، إنه يولى اهتمامًا كبيرًا لمجريات قضية اختطاف وذبح 5 إعلاميين بقناة برقة ومنهم المصور المصرى محمد جلال، مؤكدًا أنه يتابع مع الجهات المختصة للوصول إلى جثث الضحايا حتى يتم الإبلاغ بشكل رسمى عن العثور على الجثث، وأن التحقيقات لا تزال جارية للوصول لجثث الضحايا.

وذكر الثنى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" من ليبيا، أنه على تواصل دائم بقيادات الأجهزة الأمنية للتوصل لجثث الضحايا، معربًا عن استنكاره ورفضه للعمليات الإرهابية التى تستهدف الأبرياء على الأراضى الليبية، مجددًا دعوته للمجتمع الدولى بضرورة دعم ومساندة ليبيا فى حربها ضد الإرهاب.

يذكر أن أحد عناصر المجموعات الإرهابية اعترف للجهات المختصة أن الإعلاميين قتلوا وتم دفنهم فى ضواحى مدينة درنة المسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابى.