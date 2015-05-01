الأهلي يعود لزيه التقليدي أمام المغرب التطواني

يلعب الأهلي بزيه التقليدي في مواجهة المغرب التطواني في إياب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا بعد أن تخلى الأهلي عن الشورت الأبيض في مباراة الذهاب.

وارتدى الأهلي الزي الأحمر بالكامل في مباراة الذهاب التي انتهت بفوز قاتل للمغرب التطواني بهدف نظيف.

واتفق مسؤولو الفريقان خلال الاجتماع الفني على ارتداء الأهلي للقميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء على أن يرتدي المغرب التطواني القميص الأبيض والشورت الأحمر والجوارب البيضاء.

ويحتاج الأهلي للفوز بفارق هدفين للصعود إلى دور المجموعات بعد أن غاب عنه الموسم الماضي بالخروج من الدور ذاته أمام أهلي بنغازي.