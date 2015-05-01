بعثة الزمالك تصل المغرب

وصلت بعثة نادي الزمالك إلى المغرب بعد رحلة طيران استمرت خمس ساعات اليوم الجمعة في إطار استعدادتها لخوض مباراة الإياب أمام الفتح الرباطي في دور الـ16 لمسابقة الكونفدرالية الإفريقية.

وكان في استقبال البعثة التي يرأسها عضو مجلس إدراة النادي أحمد مرتضى منصور السفير المصري بالمغرب إيهاب عبد الأحد جمال الدين.

ويخوض نادي الزمالك مواجهة صعبة أمام الفتح يوم الأحد يحتاج فيها للتسجيل من أجل التأهل أو الفوز بركلات الترجيح في حال انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي نظرا لأن نتيجة لقاء الذهاب بمصر كانت 0-0.

وخرج الثلاثي أيمن حفني، أحمد دويدار وخالد قمر من قائمة الفريق لهذه المواجهة بسبب الإصابة.