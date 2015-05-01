الزمالك يخوض مرانه الأول على ملعب الفتح الرباطي

سيخوض نادي الزمالك حصته التدريبية الأولى اليوم الجمعة في مدينة الرباط بالمغرب بعد وصوله من أجل المواجهة الحاسمة أمام الفتح الرباطي يوم الأحد في إياب دور الـ16 للكونفدرالية الإفريقية.

ووصلت بعثة نادي الزمالك عصر الجمعة إلى المغرب بعد رحلة طيران استمرت 5 ساعات ومازالت في طريقها لمدينة الرباط حيث مقر إقامة المباراة.

وسيخوض الفريق المران في الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب المباراة "ملعب مولاي الحسن" بعد حصوله على الموافقة من الجانب المغربي.

وخرج الثلاثي أيمن حفني، أحمد دويدار وخالد قمر من قائمة الفريق لهذه المواجهة بسبب الإصابة.