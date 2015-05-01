بعد خروجه من القائمة.. مدافع الإسماعيلي غاضبا: متى سأحصل على الفرصة؟

عبر أحمد ناصر مدافع الإسماعيلي عن غضبة لخروجه من قائمة الفريق التي تواجه مصر المقاصة يوم السبت في الجولة 21 المؤجلة من الدوري المصري الممتاز متسائلا متى سيحصل على فرصته في المشاركة.

ولم يشارك ناصر مع الدروايش في أي مباراة رسمية حتى الآن سواء مع المدرب الحالي طارق يحيى أو السابق هيرون ريكاردو بعد انتقاله للفريق مطلع الموسم الحالي قادما من الجونة.

وتعجب ناصر من تجاهل الجهاز الفني للإسماعيلي له بشكل تام على الرغم من الإشادة التي يتلقاها من الجميع على أداؤه ومستواه.

وعلى الرغم من خروج مدافع الدراويش شوقي السعيد من قائمة الفريق بسبب الإصابة إلا أن اختيار الجهاز الفني لم يقع على ناصر ناشيء الزمالك السابق ليحل بدلا منه.

وشارك ناصر صاحب الـ22 عاما في 4 مباريات بمسابقة الدوري الموسم الماضي مع الجونة الذي لعب له معارا من الزمالك.