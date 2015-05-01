أخبار عاجلة

طفلة بريطانية تثير الجدل.. عمرها «11» شهرًا و«شعرها» عمره سنوات -
مصر تدين "القصف العشوائي" في مدينة إدلب السورية -
بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد يكرم الأمهات المثاليات -
حدث في مثل هذا اليوم -
حقوقيون عن "هاشتاج التحرش": فَضح المجتمع.. وأخرج الفتيات عن صمتهن -
بالصور- وزير الآثار يتفقد "الهرم الجديد" بمنطقة آثار دهشور -
رئيس الوزراء يعتمد ١٠٥ مليون جنيه إضافية لاستكمال تطهير بحيرة البرلس -
وزير التموين يعلن أسعار اللحوم السودانية والمجمدة والدواجن -
كرم كردي: «الأوليمبي» هو نادي القرن في مصر وأفريقيا -
شمس: موقف الأهلي واضح من لائحة مسابقة كأس مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بعد خروجه من القائمة.. مدافع الإسماعيلي غاضبا: متى سأحصل على الفرصة؟

Google+ Print
بعد خروجه من القائمة.. مدافع الإسماعيلي غاضبا: متى سأحصل على الفرصة؟ بعد خروجه من القائمة.. مدافع الإسماعيلي غاضبا: متى سأحصل على الفرصة؟

عبر أحمد ناصر مدافع الإسماعيلي عن غضبة لخروجه من قائمة الفريق التي تواجه المقاصة يوم السبت في الجولة 21 المؤجلة من الدوري المصري الممتاز متسائلا متى سيحصل على فرصته في المشاركة.

ولم يشارك ناصر مع الدروايش في أي مباراة رسمية حتى الآن سواء مع المدرب الحالي طارق يحيى أو السابق هيرون ريكاردو بعد انتقاله للفريق مطلع الموسم الحالي قادما من الجونة.

وتعجب ناصر من تجاهل الجهاز الفني للإسماعيلي له بشكل تام على الرغم من الإشادة التي يتلقاها من الجميع على أداؤه ومستواه.

وعلى الرغم من خروج مدافع الدراويش شوقي السعيد من قائمة الفريق بسبب الإصابة إلا أن اختيار الجهاز الفني لم يقع على ناصر ناشيء الزمالك السابق ليحل بدلا منه.

وشارك ناصر صاحب الـ22 عاما في 4 مباريات بمسابقة الدوري الموسم الماضي مع الجونة الذي لعب له معارا من الزمالك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
سرحان: 376 مليار جنيه حجم عمليات الدفع الإلكتروني في مصر خلال 2016  

سرحان: 376 مليار جنيه حجم عمليات الدفع الإلكتروني في مصر خلال 2016  

مصر تدين "القصف العشوائي" في مدينة إدلب السورية

مصر تدين "القصف العشوائي" في مدينة إدلب السورية

كرم كردي: «الأوليمبي» هو نادي القرن في مصر وأفريقيا

كرم كردي: «الأوليمبي» هو نادي القرن في مصر وأفريقيا

شمس: موقف الأهلي واضح من لائحة مسابقة كأس مصر

شمس: موقف الأهلي واضح من لائحة مسابقة كأس مصر