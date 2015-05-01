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مدير أمن القاهرة يتفقد الخدمات بمناطق وسط البلد والحسين

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تفقد اللواء أسامة بدير مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، يرافقه اللواء خالد عبد العال نائب مدير أمن القاهرة، وعدد من قيادات المديرية الخدمات الأمنية بمناطق وسط البلد، فى إطار جهود تأمين الشوارع والميادين بالعاصمة.

وتأتى الجولة للتأكد من تنفيذ خطة منع تواجد الباعة الجائلين، حفاظًا على المظهر الحضارى للمنطقة عقب تطويرها، كما تفقد مدير الأمن منطقة الحسين وشارع الأزهر، وأكد على نشر كافة الخدمات النظامية وخبراء المفرقعات، وضبط ما يخل بالأمن العام وتأمين حركة السياحة.

مدير أمن القاهرة يتفقد وسط البلد والحسين -اليوم السابع -5 -2015
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مدير أمن القاهرة يتفقد وسط البلد والحسين

الشرطة منتشرة فى وسط العاصمة -اليوم السابع -5 -2015
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الشرطة منتشرة فى وسط العاصمة

رجال المرور يقومون بدورهم فى تسيير الحركة -اليوم السابع -5 -2015
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رجال المرور يقومون بدورهم فى تسيير الحركة

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رجال الإطفاء بميدان طلعت حرب للتدخل الفورى

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مدير الأمن يؤكد على التواجد بكثافة بالعاصمة


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