ضبط 3 موظفين من الإخوان بتهمة التحريض على العنف بأسوان

ألقت مباحث أسوان اليوم القبض على ثلاثة موظفين من عناصر جماعة الإخوان بتهمة التحريض على أعمال العنف، تحرر بذلك المحضر (2940) إدارى قسم أول تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

وكانت قد قامت الأجهزة الأمنية بأسوان تحت إشراف العميد حسين حامد، مدير إدارة البحث، وبرئاسة العميد خالد الشاذلى، رئيس مباحث المديرية، وتنسيقًا مع فرع الأمن الوطنى بضبط المتهم (حسين.ش)، 33 سنة، والمتهم (محمد.ع)، 45 سنة، والمتهم (ممدوح.أ) 29 سنة.

وتم توجيه عدة اتهامات لهم، وهى انتماؤهم لجماعة الإخوان وقيامهم بتكوين جماعات بهدف تعطيل العمل بمؤسسات الدولة والاشتراك فى التظاهرات المحرضة على العنف وإثارة الفوضى. وجار عرض المتهمين على النيابات المختصة لتولى التحقيق معهم فى هذه التهم.