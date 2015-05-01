6 عوامل تسبب جفاف القدمين ابتعدي عنها قبل الصيف

إنّ مشكلة جفاف القدمين تسبب لك الكثير من الانزعاج، لاسيما مع أيام الصيف التي قد تحتاج منك إلى إظهار قدميك وجزء من ساقيك في النزهات والرحلات الصيفية.ولتحافظي على قدميك ناعمتين، ينصحك "سيدتي نت" بالابتعاد عن 6 أخطاء شائعة تزيد من جفاف القدمين وتشققهما.

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-الهواء الجاف: وهو ما تشتهر به بلادنا العربية. فالهواء الجاف يؤدي إلى جفاف بشرتك وخشونتها مع مرور الوقت، إذا أهملتِ ترطيبها. لذا، عليك الاعتناء المضاعف بقدميك لتجنب تشققهما ، وذلك بتدليكهما بأحد الكريمات أو اللوشنات المرطبة، مع الاهتمام بارتداء الجوارب لحماية القدم من الطقس الجاف.

- الماء الساخن: كذلك الاستحمام بالماء الساخن يؤدي إلى تجريد بشرتك من الزيوت الطبيعية، لذلك عليك الحرص على أخذ حمام بارد قليلاً للحفاظ على رطوبة بشرتك بأكملها. وإن كنت لا تحبين الماء البارد فيمكنك استخدام الماء الفاتر.

-الصابون القاسي: إذا وجدت أنّ الصابون الخاص بك يؤدي إلى جفاف قدميك، قومي باستبداله سريعاً بصابون مناسب لبشرتك بحيث يحتوي على القليل من المرطبات التي تغذي البشرة في مكوناته. عليك الابتعاد عن الصابون الذي يحتوي على الكحول أو العطور والأصباغ فهي تؤثر بالسلب على بشرتك.

- عدم التجفيف الجيد للقدمين: البعض منا لا يهتم بتجفيف القدم بعد الاستحمام ما يؤدي إلى جفافها مع مرور الوقت. فكما تجففين وجهك ويديك بعد استخدام الماء، عليك الاهتمام بتجفيف قدميك أيضاً.

- المشي بدون حذاء أو جوارب: إنّ المشي والوقوف على أرض صلبة بدون حذاء يؤدي إلى جفاف قدميك.

-عدم شرب الماء بكثرة: احرصي على شرب لترين من الماء على الأقل يوميّاً للحصول على بشرة رطبة، فرطوبة قدميك تبدأ من رطوبة جسمك الداخلي.

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