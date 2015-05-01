برشلونة يؤكد اهتمامه بضم بوجبا

أكد أريدو بريدا المدير الرياضي لبرشلونة الإسباني أن ناديه تحدث مع يوفنتوس الإيطالي بشأن ضم الفرنسي بول بوجبا لاعب الفريق لصفوفه.

ويعد بوجبا أبرز اللاعبين الشباب في العالم حاليا والذي بات هدفا لأكبر الأندية في العالم.

وقال بريدا لتوتو سبورت "نحن معجبون ببوجبا كثيرا ولكن هذا كلام عادي، جميع الأندية الكبيرة معجبة بلاعب بطل مثل بوجبا".

وأضاف "ماروتا (مدير نادي يوفنتوس) صديقي وتحدثنا معا عن أشياء كثيرة وتحدثنا أيضا عن بوجبا".

وتابع "مازال صغيرا لكنه أظهر إمكانيات كبيرة، ستكون صفقة كبيرة لبرشلونة لو تمت ومثيرة للاهتمام أيضا".

جدير بالذكر أن برشلونة معاقب بالحرمان من إبرام أي صفقة حتى يناير 2016 بسبب عقوبة من الفيفا.