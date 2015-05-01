كابيللو: ريال مدريد أقوى من برشلونة وبايرن

(إفي): امتدح الإيطالي فابيو كابيللو مدرب ريال مدريد ويوفنتوس السابق، اللاعب أندريا بيرلو، الذي قال عنه إنه "مفتاح لعب" الفريق الإيطالي، مؤكدا إمكانية وقوع أي شيء خلال "نصف نهائي" دوري الأبطال الأوروبي.

وقال كابيللو في تصريحات لصحيفة (توتوسبورت) "تيفيز لاعب كبير، يبذل جهدا ويساعد زملائه، ولكن بالطبع هناك بيرلو، إنه لاعب بطل، عندما دربت يوفنتوس كنت أحظى بالعديد من اللاعبين الجيدين، ولكني لم يكن لدي لاعب مثله. بيرلو لديه قدرات هائلة".

وأضاف "سيكون لاعبا حاسما أمام ريال مدريد".

وبسؤاله إذا ما كان ريال مدريد هو الأقرب لبلوغ النهائي بين الفرق الثلاثة الأخرى بالمربع الذهبي وهي اليوفي وبرشلونة وبايرن ميونخ، قال "بالطبع لا، من واقع خبرتي السابقة، أرى بعض نقاط الضعف في ريال مدريد، لكننا نتحدث عن فريق كبير مثله مثل بايرن وبرشلونة، ولكن بين الفريق الثلاثة، أرى أن فريق أنشيلوتي هو الأقوى والأكمل على المستوى الدفاعي".

ويرى مدرب المنتخب الروسي أن إقصاء ريال مدريد يتم عبر منعه من التسجيل في مباراة الذهاب بتورينو "إذا ما نجح يوفنتوس في هذا، فقد يحدث أي شيء في الإياب. يوفنتوس لديه لاعبون رائعون ويستطيع أن يلعب ويفوز على أي فريق. المباراة الاولى هامة للغاية لأن اليوفي يلعب على أرضه، ينبغي الحفاظ على نظافة الشباك وعلى أساسه سيلعب بثقة أكبر في البرنابيو، وربما يشعر ريال مدريد بمزيد من القلق على أرضه".

وتحدث كابيللو أيضا عن تيفيز وبوجبا، الذي يرى أنه قد ينتقل للفريق الملكي "تيفيز واحد من اللاعبين القلائل الذين يصنعون الفارق حقا والعام الماضي كان مرشحا لجائزة الكرة الذهبية بفارق قليل عن مواطنه الأرجنتيني، ولكن ميسي يظل ميسي، إنه عبقري وهو مثل مارادونا وبيليه".

وأضاف "أما بوجبا فهو لاعب وسط متكامل، وهو لاعب شاب ويواصل التطور، سيختار الفريق الذي يريد ولكنهم (في إشارة لريال مدريد) دفعوا 100 مليون دولار في جاريث بيل".