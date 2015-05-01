مطار برج العرب يحبط محاولة تهريب 64 قطعة يشتبه فى أثريتها

تمكنت سلطات أمن مطار برج العرب الدولى، من إحباط محاولة تهريب، 46 قطعة من التماثيل فرعونية يشتبة فى أنهم أثار حقيقية، عن طريق الكشف على جهاز أشعة (أكس راى) مع راكب "م.س" كان متجها إلى جدة وعند سؤاله، أفاد بأن بعض من أصدقائه طلب منه توصيل تلك القطع إلى السعودية

وبسؤاله على اسم مالك تلك التماثيل أشار إلى أنها تدعى "ح.أ" ومتواجدة خارج صالة المطار تم ضبط ضبطها وعمل محضر وتحويلهما إلى النيابة للتأكد من حقيقة أثرية تلك القطع المضبوطة.

>