الكويت تعتقل نائبا سابقا معارضا إثر تغريدة حول إيران

قبضت أجهزة الأمن الكويتية الجمعة على النائب المعارض السابق وليد الطبطبائى لاتهامه إيران بممارسة ضغوط على الكويت لتنحية ولى العهد، وفقا لأقربائه والحكومة.

وأكدت وزارة الداخلية "القبض على الطبطبائى تنفيذا لأمر من النيابة العامة على خلفية تغريدة اتهم فيها إيران بالتدخل سياسيا فى الكويت وزعم فيها وجود ضغوط إيرانية لتنحية ولى عهد الكويت".

وأضاف المصدر أن النائب الإسلامى السابق المعروف بانتقاداته للجمهورية الإسلامية سيحال على النيابة العامة لاستجوابه، وكتب الطبطبائى الخميس فى تغريدة على حسابه فى تويتر "اغراءات وضغوط إيرانية على الكويت لتنحية ولى العهد الشيخ نواف (الأحمد الجابر الصباح) والدفع محله بشخص له علاقات قوية مع ايران. نتمنى ان تفشل هذه المحاولات الخبيثة".

وبموجب الدستور الكويتى يختار أمير الكويت ولى العهد ويوافق على تعيينه مجلس الأمة، وعين الشيخ نواف الأخ غير الشقيق لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح وليا للعهد فى 2006، وقال أنور شقيق الطبطبائى أن الأخير اوقفه جهاز الإستخبارات فى الشرطة.

وكانت السلطات الكويتية اعتقلت عدة ناشطين ونوابا سابقين لإنتقادهم دولا مثل السعودية ومصر والبحرين وإيران، كما اصدرت محاكم عقوبات بالسجن لسنوات بحق اشطين على الإنترنت ومعارضين بتهمة "غهانة" أمير الكويت على مواقع التواصل الإجتماعي.

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