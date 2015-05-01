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إمام المسجد الحرام: الأمة تنتظر من الملك سلمان عواصف حزم لاجتثاث الإرهاب

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إمام المسجد الحرام: الأمة تنتظر من الملك سلمان عواصف حزم لاجتثاث الإرهاب إمام المسجد الحرام: الأمة تنتظر من الملك سلمان عواصف حزم لاجتثاث الإرهاب
قال إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور صالح بن حميد، فى خطبة الجمعة، إن الأمة تنتظر من خادم الحرمين الشريفين عواصف حزم لاجتثاث التطرف والإرهاب والطائفية والعنصرية والفقر والفساد.

وأكد أن الملك سلمان بن عبدالعزيز رجل العزم والحزم، والعزة والكرامة، والإرادة والإدارة، مؤكداً أنه عميق الإدراك لقضايا الأمة، دؤوب العمل، كتوم التصرف، وشجاع القرار.

وأضاف الشيخ بن حميد أن التحالف الذى قادته المملكة ودكّ أزيز طائراته مواقع الحوثيين المتمردين أشعر الأمة بحياتها وحيويتها وعزتها وقوتها، وأعاد إليها الأمر الكبير فى وحدتها واتحادها.

ودعا امام الحرم المكى أن" يبارك الله للمملكة تجددها وحيويتها فى ظل الظروف التى تعيشها المنطقة، سائلا الله العلى القدير أن يحفظ خادم الحرمين وولى العهد وولى ولى العهد وأن يجعلهما خير عضد لولى الأمر".

يذكر ان تقود تحالفا عربيا فى اطار عملية "اعادة الامل" التى تم اطلاقها عقب انتهاء عملية عاصفة الحزم بناء على طلب الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى للتصدى للانقلاب الذى يقوده الحوثيون وسيطروا من خلاله على مفاصل الدولة.

وتهدف عملية اعادة الامل إلى استئناف الحوار السياسى بين القوى السياسية بناء على قرارات مجلس الأمن والمبادرة الخليجية واستمرار حماية المدنيين واستمرار مكافحة الإرهاب ومساعدة المتضررين من الضربات الجوية والتصدى لتحركات جماعة الحوثيين.
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مصر 365

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