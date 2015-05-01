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أبومازن يبدأ جولة فى مدينة أريحا ويفتتح مسجد ياسر عرفات

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أبومازن يبدأ جولة فى مدينة أريحا ويفتتح مسجد ياسر عرفات أبومازن يبدأ جولة فى مدينة أريحا ويفتتح مسجد ياسر عرفات
بدأ الرئيس الفلسطينى محمود عباس، اليوم الجمعة، جولة تفقدية لمدينة أريحا.

واستهل أبو مازن الجولة بافتتاح مسجد الشهيد ياسر عرفات، يرافقه رئيس مجلس الوزراء رامى الحمد الله، ورئيس المجلس الوطنى الفلسطينى سليم الزعنون وعدد من كبار المسؤولين.

ويتخلل الجولة، تفقد الرئيس الفلسطينى لمبانى ومنشآت جامعة الاستقلال، وافتتاح مكتبة خالد الحسن، وكلية سليم الزعنون للقانون، وكذلك وضع حجر الأساس لقصر محمود عباس للمؤتمرات.
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