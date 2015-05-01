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بالصور.. شباب يوزعون هدايا على عمال النظافة بشوارع بنى سويف فى عيدالعمال

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قام مجموعة من الشباب والشابات اليوم الجمعة، بتوزيع الهدايا على عمال النظافة بشوارع مدينة بنى سويف، بمناسبة عيد العمال، حيث طاف الشباب فى شوارع المدينة لتقديم هدايا تذكارية عبارة عن مصاحف لعمال مشروع النظافة والعاملين فى مجال المعمار.

عائشة عبدالرحيم تقدم هدية لأحد عمال النظافة ببنى سويف -اليوم السابع -5 -2015
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عائشة عبدالرحيم تقدم هدية لأحد عمال النظافة ببنى سويف

من جانبها، أكدت عائشة عبدالرحيم رئيس مؤسسة شباب مصرى للتنمية بمحافظة بنى سويف، أن نزولنا الشارع اليوم وتقديم التهنئة والهدايا للعمال، هو واجب وطنى وحق لكل عامل يعمل بأجر بسيط فى هذا الوطن، مشيرة إلى أن الفكرة شبابية تهدف إلى أن يشعر العامل البسيط بأنه ذو قيمة وأهمية مثله مثل أى مهنة أخرى.

وهدية أخرى لصاحب عربية كارو -اليوم السابع -5 -2015
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وهدية أخرى لصاحب عربية كارو

سعادة عامل النظافة بالهدية -اليوم السابع -5 -2015
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سعادة عامل النظافة بالهدية

الشباب يفاجئون عمال النظافة بالهدايا -اليوم السابع -5 -2015
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الشباب يفاجئون عمال النظافة بالهدايا

كتاب الله أجمل هدية لعامل النظافة -اليوم السابع -5 -2015
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كتاب الله أجمل هدية لعامل النظافة


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