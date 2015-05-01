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بالصور.. غرق شوارع كفر طهرمس فى فيصل بمياه الصرف الصحى

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رصد "اليوم السابع" غرق شوارع كفر طهرمس بمحطة الطالبية بشارع فيصل بمياه الصرف الصحى بسبب تعطل بلاعات الصرف.

وشهدت المنطقة زحاما شديدا يصل لحد الشلل بسبب قطع العديد من الشوارع لإرتفاع منسوب مياة الصرف الصحى فى الشوارع الفرعية والرئيسية دون تحرك من جهاز الحى لرفع هذة المياة وإصلاح خط الصرف بالمنطقة.

وإلتقى "اليوم السابع" عدد من أهالى المنطقة وأفادو بتكرار حدوث مشكلة الصرف بشكل يومى دون وجود حل من جانب أجهزة الحى والمحافظة.

وأضاف أهالى المنطقة أن جميع المبانى مهددة بالإنهيار بسبب توغل مشكلة الصرف فى المنطقة وهدد أهالى المنطقة بإلاعتصام أمام مبنى المحافظة وتصعيد تجاهل المحافظ لمشكلتهم إلى الرئيس .

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015
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مصر 365

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