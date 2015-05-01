شرطة النقل: عودة حركة القطارات عقب تفكيك جسم غريب بمزلقان عين شمس

أكد اللواء سيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية، لشرطة النقل والمواصلات، أن حركة القطارات عادت مرة أخرى منذ قليل إلى طبيعتها، عقب تفكيك جسم غريب قرب مزلقان عين شمس، كما أكدت عمليات التمشيط عدم وجود أجسام أخرى.

وأشار مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات، إلى أن رجال قسم شرطة محطة سكك حديد الضواحى، تلقوا بلاغا من الخدمة المعينة بمحطة سكك حديد عين شمس، بالعثور على جسم غريب بجوار مزلقان عين شمس فتم التنسيق مع المسئولين بهيئة السكة الحديد وإيقاف سير القطارات بالخط الفردى"عين شمس / السويس" فى تلك المنطقة احترازيًا وانتقل خبراء المفرقعات وبالفحص تبين أن الجسم عبارة عن (شيكارة بيضاء اللون بداخلها ماسورة قطرها 6 بوصة بطول حوالى 20 سم مطببة من الجانبين تحتوى بداخلها على مادة جافة تشبه الرمال)، جارى إرسالها للمعمل الجنائى، وتم التعامل معه وتفكيكه باستخدام مدفع المياه، وعادت حركة سير القطارات لصورتها الطبيعية، ولم تحدث ثمة تجاوزات بحركة سير القطارات، وتحرر المحضر رقم 4/150أحوال قسم شرطة محطة سكك حديد الضواحى، وتم إرساله لقسم شرطة عين شمس لقيده وعرضه على النيابة .

>

>