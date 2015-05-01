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العجاتى: تسلمنا قوانين الانتخابات .. وجلسة عاجلة غدا لمناقشتها

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العجاتى: تسلمنا قوانين الانتخابات .. وجلسة عاجلة غدا لمناقشتها العجاتى: تسلمنا قوانين الانتخابات .. وجلسة عاجلة غدا لمناقشتها
قال المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس قسم التشريع، إنه تلقى تعديلات قوانين تقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، مساء أمس الخميس.

وأكد رئيس قسم التشريع لـ"اليوم السابع" أنه قرر عقد جلسة عاجلة لمناقشة التعديلات ، غدا السبت، بحضور المستشار محمد جميل رئيس المكتب الفنى لقشم التشريع، والمستشار أحمد الشحات والمستشار محمود فوزى نائبى رئيس مجلس الدولة وجميع أعضاء القسم.

وأوضح "العجاتى" أن لجنة إعداد قوانين الانتخابات برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية، أجرت تعديلات قانونى تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب ودمجتهما ليصدر بهما قرار بقانون، كما أجرت تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ليصدر به قرار بقانون من رئيس الجمهورية.

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