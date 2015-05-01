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الاتحاد المحلي لنقابات عمال الوادي الجديد ينظم احتفالات لتكريم العاملين

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الاتحاد المحلي لنقابات عمال الوادي الجديد ينظم احتفالات لتكريم العاملين الاتحاد المحلي لنقابات عمال الوادي الجديد ينظم احتفالات لتكريم العاملين

محافظة الوادي الجديد

ينظم الاتحاد المحلى لنقابات عمال الوادى الجديد، احتفالات لتكريم العاملين بمراكز المحافظة الخمسة.

وقال أحمد عبد العاطى رئيس الاتحاد المحلى لنقابات عمال الوادى الجديد، إن اتحاد العمال بالمحافظة سوف يقيم احتفالات تكريم بجميع مراكز المحافظة خلال الاحتفال بعيد العمال.

وأضاف أنه سوف يتم تكريم قدامى النقابين بجميع مراكز المحافظة وكذلك العمال المثالين واختيار تكريم عامل من كل قرية بجميع مراكز المحافظة.

وأشار إلى أن هذه الاحتفالات سوف تتم برعاية اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد وبالتنسيق مع مديرية القوى عاملة والهجرة وفرع ثقافة الوادى الجديد.

وأوضح رئيس النقابات المحلية لعمال الوادى الجديد أن الاحتفالات سوف تتم داخل كل مركز على حدة ابتداء من مركز الخارجة وحتى مركز الفرافرة مرورا بمركزى الداخلة وبلاط وباريس.

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