شرطة السياحة تكثف جهودها لكشف غموض إصابة سائح بطعنات وجروح قطعية بالأقصر‎

أصيب سائح هولندي الجنسية مقيم بوسط مدينة الأقصر،اليوم الجمعة، بطعنات في البطن وجروح قطعية في الوجه والرأس واشتباه نزيف في المخ في ظروف غامضة، تم نقله علي إثرها الي مستشفي الأقصر الدولي، بينما يكثف رجال شرطة السياحة والآثار جهودهم لكشف غموض الواقعة.

تلقي اللواء حسام المناوي، مدير امن الأقصر، إخطارا من مستشفي الأقصر الدولي يفيد بوصول سائح هولندي الجنسية يدعي “بيتر” ٤٤ عام، مقيم بحي الفيروز بوسط المدينة مصاب بطعنات في البطن، وجروح قطعية في الوجه والرأس، واشتباه نزيف في المخ، اثر تعرضه للاعتداء من قبل مجهولين.

انتقل ضباط مباحث شرطة السياحة والآثار الي المستشفي لاستجواب السائح المصاب، وجاري محضر بالواقعة وإخطار النيابة.