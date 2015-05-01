بالصور.. محافظ السويس يكرم الطلاب المتميزين بالمدارس الفكرية والمكفوفين



> كرم اللواء العربى السروى محافظ السويس، الطلاب المتميزين من مدارس التربية الفكرية بالسويس، مساء أمس الحاصلين على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية وهم زياد احمد محمد فى المجال الفنى وفاروق محمد فاروق وعبد الله حسن ودنيا ناصر فى مجال الموسيقى ومحمد احمد ابراهيم الاول فى المرحلة الابتدائية وعبد الرحمن عبد الرازق الاول فى مسابقة حفظ القرآن الكريم بمنحهم شهادات تقديراً وهدايا تشجيعا وتقديرا لتفوقهم .

وكرم المحافظ أيضا مديري ومشرفي المدارس التربية الفكرية بالسويس لجهودهم من أجل تفوق طلاب هذه المدارس ورفع أسم السويس خفاقا علي مستوي المدارس الفكرية بمصر .

وافتتح اللواء العربى السروى المعرض الدائم لمدارس التربية الخاصة والفكرية المشاركة والذى يقام بمدرسة النورللمكفوفين بمشاركة مدارس (التربية الفكرية والنورللمكفوفيين) بالحرفيين بحي فيصل والتوفيق للصم بحي عتاقة وخالد بن الوليد الفكرية بحى الاربعين ومصطفى صادق الرافعى بالموشى بحي فيصل .

جاء ذلك خلال احتفالية المدرسة بيوم اليتيم لذوى القدرات الخاصة والتى اقيمت على مسرح بمدرسة المكفوفين بمنطقة الحرفيين بمشاركة مدارس التربية الخاصة تحت إشراف الدكتورة ايمان مصطفى مديرإدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم وتنظيم منى سيد حسن وعلاء الدين حلمى .

حضر التكريم العميد علاء اسماعيل رئيس حى فيصل وسلمى الشاعر وكيل مديرية التعليم ومجدى عبد السلام مدير ادارة شمال التعليمية وقيادات مديرية التربية والتعليم ومديرى المدارس التربية الفكرية بالسويس.