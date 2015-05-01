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للحوامل.. تجنبى المدخنين وزيارة المستشفيات لتفادى العدوى

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للحوامل.. تجنبى المدخنين وزيارة المستشفيات لتفادى العدوى للحوامل.. تجنبى المدخنين وزيارة المستشفيات لتفادى العدوى
تعتبر فترة الحمل والولادة من المراحل الصعبة التى تمر بها المرأة، نظرًا للمخاوف من أى أضرار تنعكس على صحتها وصحة الجنين، ومن أهم المخاوف خلال فترة الحمل المتعلقة بتناول الأدوية خاصة عند إصابتها بالبرد أو غيره من الأمراض.

قال الدكتور عمرو حسن، استشارى أمراض النساء والتوليد بالقصر العينى، إنه لا يجب على الحامل تناول أدوية خلال فترة الحمل بدون استشارة الطبيب المعالج حتى إن كان مصرحًا استعمالها للحوامل.

ويستكمل د. عمرو قائلا "تعتبر أخطر فترة للحمل هى الثلاثة شهور الأولى حيث مرحلة تكون الجنين، لذلك يتم وصف حمض الفوليك للحامل والذى يفضل تناوله أقراصًا وليس عن طريق الأغذية نظرا لأن قيمته أقل فى الأطعمة المحتوية على حامض الفوليك لاحتياج الحامل".

ويتابع د. عمرو أنه يجب على النساء اللائى يعانين من أمراض مزمنة بضرورة استشارة الطبيب المعالج قبل قرار الحمل للتأكد من أن حالتها الصحية تسمح بالحمل ومن عدم تعرض الجنين لمخاطر التشوهات نتيجة تناول أدوية معينة، مشيرا إلى أنه يتم وصف الأدوية المسموح تناولها للحامل فترة الحمل وأخرى غير آمنة ومن الممكن أن تسبب تشوهات للجنين.


>وأضاف د. عمرو أن هناك بعض الإرشادات الضرورية على الحامل مراعاتها لتفادى تناولها للأدوية وأهمها:
>1) تناول السوائل الدافئة مثل الليمون والبرتقال مضاف لها العسل الأبيض لتقوية المناعة.
>2) الابتعاد عن الأشخاص المدخنين لتفادى تأثير التدخين على سلامة الجهاز التنفسى للحامل والجنين.
>3) تجنب الجلوس بأماكن مغلقة أو التواجد بأماكن مزدحمة.
>4) عدم زيارة الحامل لذويها بالمستشفيات.
>5) المكوث بالمنزل أثناء التغيرات الجوية.

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مصر 365