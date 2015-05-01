"الكبد الدهنى" المرض القادم بعد القضاء على فيروس سى وأحد مسببات التليف

أكد الدكتور عمر هيكل، أستاذ الكبد والجهاز الهضمى، أن مؤتمر الجمعية الأوروبية لدراسة أمراض الكبد والذى عقد مؤخرًا بفيينا، اهتم بالكبد الدهنى ومضاعفاته على الكبد.

وقال إن المؤتمر أعلن أن الكبد الدهنى "الناش" أصبح هو المشكلة القادمة وتم مناقشة موضوع الكبد الدهنى على مدى ثلاثة أيام فى المؤتمر وهو ما يعنى ترسيب الدهون على الكبد ويؤدى إلى خلل شديد بوظائف الكبد تؤدى إلى تليف كامل بالخلية الكبدية وقد تتطور إلى سرطان الكبد، مؤكدًا أنه يؤدى إلى ترسيب الدهون على الأوعية الدموية ويؤدى إلى قصور وظائف القلب فى حوالى 25% من المرضى ويزداد ذلك فى المرضى الذين يعانون من السكر ويصاحب ذلك زيادة نسبة الدهون بالدم.

>ودعا المؤتمر بالبعد عن الوجبات السريعة وتجنب الدهون المشبعة وتغيير نمط الحياة فى النظام الغذائى الذى تكثر فيه الألياف والفواكه الطازجة مع ممارسة الرياضة، وإن زيادة ترسيب الحديد فى الخلية الكبدية يؤدى إلى خلل فى بوظائف الخلية الكبدية يؤدى إلى تليف إذا زاد عن المعدل الطبيعى.