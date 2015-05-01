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ضبط 8582 خط محمول قبل بيعها دون عقود وببيانات وهمية

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ضبط 8582 خط محمول قبل بيعها دون عقود وببيانات وهمية ضبط 8582 خط محمول قبل بيعها دون عقود وببيانات وهمية
شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بقيادة اللواء سيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية، حملات موسعة، لضبط تجار الهواتف المحمولة والأجهزة مجهولة المصدر وبيع خطوط المحمول بدون عقود للمشتركين.

وأسفرت الحملات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة شرطة الاتصالات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى محافظات (الدقهلية – بنى سويف – المنيا) عن ضبط 8582 خطا من مختلف الشبكات و28 جهازا غير معتمد من الجهاز القومى، و3 أجهزة لتفعيل الخطوط وعدد من العقود ببيانات وهمية، و21 جهاز تابلت، و5 أجهزة لتفعيل الشرائح، وعدد من صور بطاقات تحقيق إثبات شخصية، وعدد من عقود غير مكتملة البيانات.

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مصر 365