القبض على المتهمين ببتر كف عامل لرفضه دفع إتاوة فى البحيرة

تمكن منذ قليل، ضباط مباحث البحيرة برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث وبإشراف اللواء محمد فتحى إسماعيل، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط المتهمين ببتر كف عامل بسبب رفضه دفع إتاوة لهم أثناء قيامه ببيع أدوات منزلية بدائرة مركز إيتاى البارود بالبحيرة.

ترجع أحداث الواقعة للمحضر رقم 8842/99/2015 جنايات مركز إيتاى البارود والخاص بشأن ما تبلغ لمركز شرطة إيتاى البارود من المستشفى العام بوصول "محمد إسماعيل على الضرير" عامل زراعى ومقيم كفر عسكر – صفط خالد دائرة المركز مصاب "ببتر كامل بكف اليد اليسرى".

وبسؤال زوجته "مروة شعبان بسيونى صديق" ربه منزل ومقيمة بذات العنوان اتهمت كلا من "أحمد ع م" وشهرته أحمد الخضراوى، و"محمد ع ب"، و"مبروك س ا"، و"محمد ح ب" المقيمين قليشان دائرة المركز بالتعدى على زوجها بسبب رفضه دفع إتاوة لهم أثناء قيامه ببيع أدوات منزلية.

وعقب تقنين الإجراءات قامت حملة مكبرة اليوم، قادها اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث، والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية، والمقدم حازم خيرى رئيس مباحث إيتاى البارود تمكنت من ضبط "مبروك س ا" مواليد 1984 عامل زراعى ومقيم قرية قليشان دائرة المركز مسجل شقى خطر تحت رقم 2241 سرقات عامة فئة ( ج ) سبق اتهامه فى عدد (19) قضية متنوعة "ضرب - سرقة - تبديد" آخرهم القضية 34151 / 2011 جنح مركز إيتاى البارود "ضرب" والمطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى عدد (5) أحكام "مستأنف - حضورى - غيابى" آخرهم القضية رقم 9938/2013 جنح المركز "تبديد" والمحكوم عليه فيها بالحبس غيابيًا لمدة سنة وكفالة 50 جنيها.

كما تم ضبط "محمد ع ب" عامل ومقيم قرية قليشان دائرة المركز والمطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى عدد (2) حكم "حضورى - غيابى" آخرهم القضية رقم 15762/2014 جنح المركز "تبديد" والمحكوم عليه فيها بالحبس غيابيًا لمدة سنه وكفالة 100 جنيه، "محمد ح ب" عامل ومقيم قرية قليشان دائرة المركز والمطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى عدد (8) أحكام جزئية آخرهم القضية رقم 27291/2014 جنح المركز "تبديد" والمحكوم عليه فيها بالحبس غيابيًا لمدة شهر وكفالة 100 جنيه.

وبمواجهتهما أقرا بمجمل إعترافهما وقيامهما بإرتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب.