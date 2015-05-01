انهيار عقار من 3 طوابق خال من السكان فى أسيوط

انهار منذ قليل عقار مكون من 3 طوابق غير مأهول بالسكان بمنطقة تقسيم كدوانى بحى شرق أسيوط دون وقوع وفيات أو إصابات.

تلقى اللواء عبد العظيم نصر مدير أمن أسيوط إخطارا من اللواء خالد شلبى مدير المباحث الجنائية بأسيوط يفيد وصول بلاغ من الأهالى بوقوع حادث إنهيار عقار لمنزل مكون من 3 طوابق بمنطقة تقسيم كدوانى دائرة قسم شرطة ثان أسيوط.

وبالانتقال والمعاينة تبين أن العقار غير مأهول بالسكان وصادر له قرار إزالة من حى شرق أسيوط، وجار استدعاء صاحب المنزل وتحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.